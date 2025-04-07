Сотня голубей и белые цветы: в Казани встретили праздник Благовещение

«Девочкам 7 и 11 лет. Уже взрослые, но в церкви не были ни разу, так вышло. Мне бы хотелось, чтобы для них первый поход в храм был связан с приятными воспоминаниями и сегодняшний день самый подходящий для этого. Я специально купила цветы, чтобы они к образу Богородицы положили, голубые платки для нас подготовила. Надеюсь, что в будущем они сами захотят прийти на службу», — поделилась женщина.