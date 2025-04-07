Мужчина из Башкирии украл из бюджета республики пять миллионов рублей

В Башкирии выявили нарушения при реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Об этом рассказала пресс-служба прокуратуры республики.
В ходе прокурорской проверки выяснилось, что в 2023 году житель Баймакского района получил почти пять миллионов рублей субсидии из регионального бюджета на развитие животноводства. При этом он предоставил недостоверные сведения о наличии профильного высшего образования.
Было возбуждено уголовное дело статье «Мошенничество в особо крупном размере». Прокуратура взяла на контроль его расследование.
Ход и результаты его расследования находятся на контроле прокуратуры.
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