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80 тысяч рублей к 80-летию: стало известно, кто из новосибирских ветеранов получит специальную выплату

80 тысяч рублей к празднику получат все участники и инвалиды Великой Отечественной войны, их вдовы, несовершеннолетние узников нацистских концлагерей и граждане, награжденных медалью «За оборону Ленинграда» или соответствующими знаками отличия. Всего их в Новосибирской области насчитывается 3,9 тысяч человек.

Источник: Reuters

Управляющий Отделением Социального фонда России по Новосибирской области Александр Терепа пояснил, что юбилейные выплаты производятся одновременно с апрельской пенсией, чтобы все ветераны успели получить средства к праздничной дате.

Также предусмотрены выплаты в размере 55 тысяч рублей для тружеников тыла, проработавших в период войны не менее шести месяцев, и совершеннолетних узников фашистских концлагерей.

Особо подчеркивается, что выплаты осуществляются в беззаявительном порядке, поэтому обращаться в отделение фонда с заявлениями не требуется. Плюс, всем участникам Великой Отечественной войны будет перечислено 10 тысяч рублей в рамках ежегодной выплаты, установленной Указом Президента от 2019 года.

Ранее «МК в Новосибирске» опубликовал обновленный график выплат пенсий за апрель, а также суммы, которые предполагается выделить в помощь участникам СВО и их семьям.