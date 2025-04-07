80 тысяч рублей к 80-летию: стало известно, кто из новосибирских ветеранов получит специальную выплату

80 тысяч рублей к празднику получат все участники и инвалиды Великой Отечественной войны, их вдовы, несовершеннолетние узников нацистских концлагерей и граждане, награжденных медалью «За оборону Ленинграда» или соответствующими знаками отличия. Всего их в Новосибирской области насчитывается 3,9 тысяч человек.