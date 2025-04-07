80 тысяч рублей к 80-летию: стало известно, кто из новосибирских ветеранов получит специальную выплату

Управляющий Отделением Социального фонда России по Новосибирской области Александр Терепа пояснил, что юбилейные выплаты производятся одновременно с апрельской пенсией, чтобы все ветераны успели получить средства к праздничной дате.
Также предусмотрены выплаты в размере 55 тысяч рублей для тружеников тыла, проработавших в период войны не менее шести месяцев, и совершеннолетних узников фашистских концлагерей.
Особо подчеркивается, что выплаты осуществляются в беззаявительном порядке, поэтому обращаться в отделение фонда с заявлениями не требуется. Плюс, всем участникам Великой Отечественной войны будет перечислено 10 тысяч рублей в рамках ежегодной выплаты, установленной Указом Президента от 2019 года.
Ранее «МК в Новосибирске» опубликовал обновленный график выплат пенсий за апрель, а также суммы, которые предполагается выделить в помощь участникам СВО и их семьям.