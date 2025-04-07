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Недостроенный объект демонтируют в Алматы

В Алматы по решению суда демонтируют недостроенный объект. Об этом сегодня, 7 апреля 2025 года, проинформировали в акимате южной столицы, сообщает Zakon.kz.

Источник: Пресс-служба акимата Алматы

В городском Управлении градостроительного контроля уточнили, что незаконным признан строительный объект по пр. Гагарина, 284.

Ранее в отношении собственника (физлицо) принимались административные меры и выдано предписание на устранение допущенных нарушений с приостановлением работ по объекту на стадии возведения металлоконструкций на фундаменте. По истечении срока предписания подан иск в специализированный межрайонный экономический суд Алматы на снос объекта. 22 февраля 2024 года судом исковые требования управления удовлетворены.

говорится в релизе, распространенном в понедельник

Власти мегаполиса отметили, что демонтаж объекта начат накануне, 6 апреля, с участием судебных исполнителей Департамента юстиции Алматы.

В рамках поручения акима Алматы Ерболата Досаева по усилению контроля за строительством с начала 2023 года полностью или частично снесен 71 незаконный объект, в том числе жилые комплексы «Мечта», KHAN и другие.

напомнили в пресс-службе акимата Алматы