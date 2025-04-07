Недостроенный объект демонтируют в Алматы

В городском Управлении градостроительного контроля уточнили, что незаконным признан строительный объект по пр. Гагарина, 284.
Ранее в отношении собственника (физлицо) принимались административные меры и выдано предписание на устранение допущенных нарушений с приостановлением работ по объекту на стадии возведения металлоконструкций на фундаменте. По истечении срока предписания подан иск в специализированный межрайонный экономический суд Алматы на снос объекта. 22 февраля 2024 года судом исковые требования управления удовлетворены.
Власти мегаполиса отметили, что демонтаж объекта начат накануне, 6 апреля, с участием судебных исполнителей Департамента юстиции Алматы.
В рамках поручения акима Алматы Ерболата Досаева по усилению контроля за строительством с начала 2023 года полностью или частично снесен 71 незаконный объект, в том числе жилые комплексы «Мечта», KHAN и другие.