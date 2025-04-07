Недостроенный объект демонтируют в Алматы

Ранее в отношении собственника (физлицо) принимались административные меры и выдано предписание на устранение допущенных нарушений с приостановлением работ по объекту на стадии возведения металлоконструкций на фундаменте. По истечении срока предписания подан иск в специализированный межрайонный экономический суд Алматы на снос объекта. 22 февраля 2024 года судом исковые требования управления удовлетворены.