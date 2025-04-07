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В Ростовской области число фермеров сократилось в два раза

400 крестьянско-фермерских хозяйств обанкротились в Ростовской области.
Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области с 2010 года число фермеров сократилось в два раза. Об этом 161.ru сообщил президент донской Ассоциации крестьянских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов Александр Родин.

По его словам, в 2010 году фермерских хозяйств насчитывалось около 14,5 тысяч. К 2014 году их количество сократилось до семи тысяч. А за последний год обанкротились 400 крестьянско-фермерских хозяйств.

Причиной сокращения фермеров на Дону Александр Родин считает сделанную бывшим губернатором ставку на крупный бизнес.