В Ростовской области число фермеров сократилось в два раза

В Ростовской области с 2010 года число фермеров сократилось в два раза. Об этом 161.ru сообщил президент донской Ассоциации крестьянских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов Александр Родин.
По его словам, в 2010 году фермерских хозяйств насчитывалось около 14,5 тысяч. К 2014 году их количество сократилось до семи тысяч. А за последний год обанкротились 400 крестьянско-фермерских хозяйств.
Причиной сокращения фермеров на Дону Александр Родин считает сделанную бывшим губернатором ставку на крупный бизнес.