В Новосибирске построят 5 школ и 12 детсадов в рамках КРТ

На оперативном совещании в региональном правительстве 7 апреля губернатор Андрей Травников детально рассмотрел вопросы реализации КРТ в Новосибирской области. Глава региона особо отметил преимущества этого инструмента, который позволяет изначально закладывать в проекты застройки не только жилые здания, но и всю сопутствующую инфраструктуру — от образовательных учреждений до дорожных сетей и инженерных коммуникаций.