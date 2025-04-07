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В Новосибирске построят 5 школ и 12 детсадов в рамках КРТ

Об этом сообщили в правительстве.

Источник: Комсомольская правда

В ближайшей перспективе в Новосибирске появятся пять новых школ и двенадцать детских садов, которые будут построены в рамках механизма комплексного развития территорий.

Этот подход кардинально меняет принципы городского планирования, обеспечивая синхронное возведение жилых комплексов и необходимых социальных объектов.

На оперативном совещании в региональном правительстве 7 апреля губернатор Андрей Травников детально рассмотрел вопросы реализации КРТ в Новосибирской области. Глава региона особо отметил преимущества этого инструмента, который позволяет изначально закладывать в проекты застройки не только жилые здания, но и всю сопутствующую инфраструктуру — от образовательных учреждений до дорожных сетей и инженерных коммуникаций.

Как подчеркнули на совещании, новые учебные заведения смогут принять 4 425 школьников, а современные детские сады — 2 025 воспитанников.