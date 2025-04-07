ГАИ назвала самые частые ошибки на экзаменах на водительские права в Беларуси. Подробности озвучил начальник главного управления Госавтоинспекции Виктор Ротченков, передает Sputnik.by.
По его словам, одной из самых частых ошибках является следующая: при выполнении элемента «диагональная парковка» на «площадке» многие из сдающих не соблюдают габариты автомобиля из-за чего наезжают на ограничители.
Ротченков обращает внимание, что во время практического экзамена на автодроме на каждый элемент дается по две попытки, а на выполнение одного — две минуты. Вместе с тем одной из самых частых ошибок в городе представитель ГАИ назвал несоблюдение разметки.
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