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ГАИ назвала самые частые ошибки на экзаменах на водительские права в Беларуси

ГАИ сказала о самых распространенных ошибках на экзаменах на права в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

ГАИ назвала самые частые ошибки на экзаменах на водительские права в Беларуси. Подробности озвучил начальник главного управления Госавтоинспекции Виктор Ротченков, передает Sputnik.by.

По его словам, одной из самых частых ошибках является следующая: при выполнении элемента «диагональная парковка» на «площадке» многие из сдающих не соблюдают габариты автомобиля из-за чего наезжают на ограничители.

Ротченков обращает внимание, что во время практического экзамена на автодроме на каждый элемент дается по две попытки, а на выполнение одного — две минуты. Вместе с тем одной из самых частых ошибок в городе представитель ГАИ назвал несоблюдение разметки.

Ранее ГАИ утвердила новые правила сдачи экзаменов на водительские права в Беларуси.

Позднее ГАИ прокомментировала обновленный порядок сдачи экзамена на права в Беларуси.

Кстати, милиция сказала, какие машины чаще других угоняют в Беларуси: «Чаще всего посягают на “народные” марки».