Рассказываем, где пройдет отключение отопления в Иркутске 8 апреля 2025

Отключение отопления в Иркутске 8 апреля 2025 коснется Свердловского и Правобережного округов. Как сообщил КП-Иркутск оператор тепловых сетей города, на участках проведут ремонтные работы, направленные на недопущение аварийных ситуаций.
Отключение отопления в Иркутске 8 апреля 2025.
— Отремонтирует тепловую сеть по улице Игошина, 14, — сказано в сообщении.
Помимо этого временно отключат горячую воду. Работы начнутся в 9−10 часов утра, продлятся до вечера. Точные адреса, где пройдет отключение отопления в Иркутске 8 апреля 2025, можно посмотреть в таблице.
Фото: оператор тепловых сетей Иркутска.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что мошенники продолжают обманывать жителей Иркутской области. За три дня сибиряки лишились более восьми миллионов. Самую крупную сумму отдал 43-летний мужчина, доверившийся якобы инвестиционному менеджеру.