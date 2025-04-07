В Башкирии в селе Аскарово прошел финальный этап олимпиады «Гилем»

2 апреля в селе Аскарово Абзелиловского района на базе Гимназии имени Тагира Кусимова стартовал финальный этап Олимпиады «Гилем» для школьников района. Олимпиада была организована Фондом развития инженерных школ «НефтеПолис» при содействии администрации Абзелиловского района, а спонсором мероприятия выступило ООО «Салаватское».
Предварительный этап Олимпиады проходил с 25 по 30 марта, на него зарегистрировались 1632 учащихся 7−10 классов. Предметы — химия, физика, математика — были выбраны для увеличения интересов школьников к специальностям, востребованным в промышленности. Также был добавлен башкирский язык — в целях сохранения и популяризации языка коренного населения района. В финал прошли 315 школьников.
Фото: Юлай Каримов.
— Большую помощь в организации Олимпиады и проведении отборочного этапа оказал отдел образования администрации Абзелиловского района, — сообщил руководитель Фонда развития инженерных школ «НефтеПолис» Фанур Ягудин. — Учителя данной гимназии обеспечили сам процесс, а директора других школ взяли на себя транспортный вопрос, выделили сопровождающих. Мы благодарны администрации и всему коллективу гимназии, и, конечно, коллективам школ Абзелиловского района, которые поддержали нашу Олимпиаду.
Победителей, призеров и учителей, подготовивших их, чествовали глава администрации Абзелиловского района Ильдар Нафиков, директор ООО «Салаватское» Тагир Бахтигареев, руководитель Фонда развития инженерных школ «НефтеПолис» Фанур Ягудин, начальник отдела образования района Василя Абсадиева.
— Каждый, кто принял участие — уже победитель! — сказал в своем приветственном слове Тагир Бахтигареев. — Мы, конечно, будем надеяться, что они станут геологами, инженерами, проектировщиками, айтишниками. Это профессии важны сейчас и будут востребованы и нужны в будущем, в том числе на нашем предприятии. Но главное, что знания дадут возможность найти собственный правильный путь в жизни".
Фото: Юлай Каримов.
Также перед участниками и гостями выступил глава администрации района Ильдар Нафиков.
— Вы — наше будущее! — сказал Ильдар Тагирович. — Мы возлагаем на вас большие надежды и очень рады, что вы приняли активное участие в этом мероприятии и стали победителями. Благодарю организаторов Олимпиады, спонсоров и учителей. Вы ежедневно занимаетесь развитием детей, а это самое важное в нашей жизни.
Победители и призеры Олимпиады получили грамоты и ценные призы: «умные» колонки и смарт-часы. А педагоги, чьи воспитанники завоевали призовые места, в течение года будут получать ежемесячную стипендию в размере 10 тысяч рублей.
Олимпиада проводится для увеличения интереса школьников к специальностям, которые востребованы в промышленных предприятиях. А башкирский язык добавлен в целях сохранения и популяризации языка коренного населения района.