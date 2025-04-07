В Башкирии в селе Аскарово прошел финальный этап олимпиады «Гилем»

— Каждый, кто принял участие — уже победитель! — сказал в своем приветственном слове Тагир Бахтигареев. — Мы, конечно, будем надеяться, что они станут геологами, инженерами, проектировщиками, айтишниками. Это профессии важны сейчас и будут востребованы и нужны в будущем, в том числе на нашем предприятии. Но главное, что знания дадут возможность найти собственный правильный путь в жизни".