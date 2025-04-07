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В Ростовской области осудили телефонного мошенника

В Сальском районе телефонный мошенник похитил у пенсионерки миллион и получил срок.

Источник: Комсомольская правда

В Сальском районе Ростовской области осудили 22-летнего телефонного мошенника. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Два года назад мужчина мошенническим способом похитил у пожилой женщины миллион рублей. Как сообщили в надзорном ведомстве, мужчина вместе с сообщником позвонил дончанке и сообщил, что ее внучка стала виновницей аварии. И, чтобы ее освободить от уголовной ответственности, нужно заплатить «следователю». А потом мошенник пришел к женщине и, представившись полицейским, забрал деньги.

— Суд приговорил виновного к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, — говорится в сообщении.