В Ростовской области осудили телефонного мошенника

Два года назад мужчина мошенническим способом похитил у пожилой женщины миллион рублей. Как сообщили в надзорном ведомстве, мужчина вместе с сообщником позвонил дончанке и сообщил, что ее внучка стала виновницей аварии. И, чтобы ее освободить от уголовной ответственности, нужно заплатить «следователю». А потом мошенник пришел к женщине и, представившись полицейским, забрал деньги.