На Дону ожидается нашествие опасного вредителя — капрового жука

Капровый жук для России карантинный объект. Наиболее опасный вредитель целого зерна, семян, молотых и дробленых зернопродуктов. Личинки обитают в складках, повреждая пшеницу, рожь, ячмень, овес, кукурузу, рис, арахис, семена хлопчатника и льна, муку, макароны, а иногда даже бумагу и мешковину. Они питаются дробленым или поврежденным зерном, а в дальнейшем повреждают и целое зерно, выгрызая зародыш.