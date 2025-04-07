«Нет, это не шутка». Певица Ольга Бузова выпустила лимитированную коллекцию одежды с белорусским брендом

Популярная российская певица и телеведущая Ольга Бузова выпустила коллекцию одежды «Мне можно все» в Беларуси. Подробности сообщили в пресс-службе бренда.
«Нет, это не шутка… Самая громкая коллаборация года!» — сказано в сообщении.
Отмечается, что Mark Formelle и Ольга Бузова выпустили лимитированную коллекцию, которая получила название «Мне можно все!» Напомним, что 1 апреля 2025 года Mark Formelle сообщил, что Бузова стала креативным директором бренда и создала с нуля концепцию новой коллекции. Некоторые могли подумать, что это была первоапрельская шутка, но 7 апреля бренд прояснил ситуацию.
Сказано, что новая коллекция предназначена для тех, кто не боится быть собой, а хочет выражать свою индивидуальность, внутреннюю силу через внешний вид. В коллекции представлены майки с надписями: «Твои слова — водица», «Кайфуйте, жизнь одна», «Когда кажется, тогда не кажется». Также можно найти платья, брюки, домашние комплекты, носки и другое.
Бузова и Mark Formelle представили лимитированную коллекцию. Фото: markformelle.by.
В пресс-службе отметили, что коллекция «Мне можно все!» является воплощением смелости, свободы, уверенности в себе.
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