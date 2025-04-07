«Нет, это не шутка». Певица Ольга Бузова выпустила лимитированную коллекцию одежды с белорусским брендом

Сказано, что новая коллекция предназначена для тех, кто не боится быть собой, а хочет выражать свою индивидуальность, внутреннюю силу через внешний вид. В коллекции представлены майки с надписями: «Твои слова — водица», «Кайфуйте, жизнь одна», «Когда кажется, тогда не кажется». Также можно найти платья, брюки, домашние комплекты, носки и другое.