Турция приостановит экспорт лимонов партнерам с 8 апреля из-за холодов

«С каждым годом мы хотим вносить все больший вклад в экспорт. Мы провели работу на краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную перспективы. Когда она вступит в силу, у нас увеличится и производство, и экспорт. Если не будет катастроф и бед, мы хотим достичь поставленных целей», — подчеркнул глава совета.