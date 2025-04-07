«Газпром нефть» вошла в топ самых привлекательных работодателей России

Компания «Газпром нефть» вошла в число самых привлекательных работодателей России по версии HeadHunter. Федеральная площадка по поиску работы провела опрос экспертов по подбору персонала и корпоративной культуре. Представители ведущих российских компаний высоко оценили «Газпром нефть» как работодателя, который отличается высоким уровнем в области создания комфортных условий труда. Таким образом компания «Газпром нефть» вышла в финал премии «HR-бренд года». Эксперты особенно отметили проекты, направленные на повышение привлекательности рабочих профессий и улучшение условий труда в регионах присутствия компании.