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«Газпром нефть» вошла в топ самых привлекательных работодателей России

Компания «Газпром нефть» стала финалистом престижной премии «HR-бренд года».

Источник: Комсомольская правда

Компания «Газпром нефть» вошла в число самых привлекательных работодателей России по версии HeadHunter. Федеральная площадка по поиску работы провела опрос экспертов по подбору персонала и корпоративной культуре. Представители ведущих российских компаний высоко оценили «Газпром нефть» как работодателя, который отличается высоким уровнем в области создания комфортных условий труда. Таким образом компания «Газпром нефть» вышла в финал премии «HR-бренд года». Эксперты особенно отметили проекты, направленные на повышение привлекательности рабочих профессий и улучшение условий труда в регионах присутствия компании.

В качестве примера приводится Омский НПЗ «Газпром нефти», где создается новая система подготовки кадров в рамках федерального проекта «Профессионалитет». В сентябре в Омске откроется специализированный центр, предоставляющий бесплатное обучение востребованным профессиям с последующим гарантированным трудоустройством на заводе. Для каждого сотрудника, пришедшего на завод, предприятие обеспечивает комфортные условия труда по самым современным стандартам.

«Создание комфортных условий труда, целостный подход к здоровью и благополучию сотрудников — наши главные приоритеты. Мы реализовали целую экосистему, охватывающую все аспекты благополучия сотрудников — от медицинского обеспечения до спортивных секций. Это позволяет повысить привлекательность ОНПЗ как ответственного работодателя», — подчеркнул генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.

ОНПЗ также обеспечивает комфортные условия труда, современную систему охраны здоровья с собственной поликлиникой и санаторием, а также развитую спортивную инфраструктуру. В конкурсе оценивались 137 проектов ведущих российских компаний. Среди них такие крупные предприятия, как «МегаФон», «Яндекс» и «Т-Банк». Победители премии «HR-бренд года» будут объявлены в мае.