В Минске планируют внедрить оплату проезда в наземном транспорте банковской картой

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столице в 2025 году планируется внедрение системы оплаты проезда в наземном транспорте с помощью банковских карт. Об этом журналистам сообщил директор ГУ «Столичный транспорт и связь» Юрий Супранович во время оперативного совещания в Мингорисполкоме, сообщает корреспондент БЕЛТА.