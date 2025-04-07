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В Минске планируют внедрить оплату проезда в наземном транспорте банковской картой

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столице в 2025 году планируется внедрение системы оплаты проезда в наземном транспорте с помощью банковских карт. Об этом журналистам сообщил директор ГУ «Столичный транспорт и связь» Юрий Супранович во время оперативного совещания в Мингорисполкоме, сообщает корреспондент БЕЛТА.

«Мы надеемся реализовать в текущем году возможность оплаты проезда банковской картой на наземном транспорте. Это обычная зарплатная карта, которой человек сможет пользоваться без дополнительных приложений», — пояснил Юрий Супранович.

Сколько арендных электросамокатов будет в столице в этом сезоне, рассказали в Мингорисполкоме Какие ограничения скорости для арендных электросамокатов вводят в Минске, рассказали в ГАИ.

Также продолжается работа по корректировке маршрутов с учетом застройки новых микрорайонов. В частности, изменения уже затронули жилой район «Северный берег». По словам Супрановича, скорректирован автобусный маршрут № 26 — изменена схема движения и увеличено количество рейсов. «По мере заселения микрорайонов будут появляться новые маршруты и вноситься дальнейшие изменения», — уточнил он.

Окончательные решения по запуску новых маршрутов будут приниматься после завершения строительных работ и оценки потребностей в перевозках.