Жителей Ростовской области предупредили о нашествии капрового жука

Как говорится в сообщении, личинки капрового жука обитают на складах. Там они повреждают пшеницу, овес, ячмень, рожь, рис, кукурузу, арахис, семена хлопчатника и льна, макароны и муку, мешковину и бумагу. Жук выгрызает в зерне зародыш, а потом превращает зараженные продукты в порошок, в котором кроме остатков продуктов содержатся и экскременты. В итоге из-за ядовитости эту порошкообразную массу нельзя использовать в пищу или на корм животным.