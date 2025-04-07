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Жителей Ростовской области предупредили о нашествии капрового жука

Нашествие карантинного вредителя зерна грозит Ростовской области.
Источник: Комсомольская правда

Жителей Ростовской области предупредили о нашествии карантинного вредителя зерна, семян, молотых и дробленых зернопродуктов. Речь идет о капровом жуке. Об этом сообщили в Россельхознадзоре по Ростовской области.

Как говорится в сообщении, личинки капрового жука обитают на складах. Там они повреждают пшеницу, овес, ячмень, рожь, рис, кукурузу, арахис, семена хлопчатника и льна, макароны и муку, мешковину и бумагу. Жук выгрызает в зерне зародыш, а потом превращает зараженные продукты в порошок, в котором кроме остатков продуктов содержатся и экскременты. В итоге из-за ядовитости эту порошкообразную массу нельзя использовать в пищу или на корм животным.

Бороться с жуком можно только с помощью фитосанитарного контроля.

Отметим, что родиной капрового жука является Индия. Там его впервые отметили в 1984 году.