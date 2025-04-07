Эксперт раскрыла, как привить ребенку любовь к чтению

Нужно показать ребенку, что книга — это увлекательно и интересно, также психолог рекомендует сделать из этого процесса «теплый» и привычный ритуал. Различные исследования говорят о том, что дети, которые слышали сказки от родителей, воспитателей и других, становятся самостоятельными читателями в более позднем возрасте.