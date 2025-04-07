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Эксперт раскрыла, как привить ребенку любовь к чтению

Психолог Дугенцова: Чтение вслух прививает детям любовь к книгам.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Многие родители сталкиваются с проблемой — как привить ребенку любовь к чтению. В разговоре с NEWS.ru детский психолог и сказкотерапевт Дарья Дугенцова раскрыла способ, благодаря которому ребенок будет добровольно садиться за книгу.

— Помогает регулярное чтение вслух в уютной атмосфере, возможность самому выбирать книги, положительный пример родителей и обсуждение того или иного произведения, — советует Дугенцова.

Нужно показать ребенку, что книга — это увлекательно и интересно, также психолог рекомендует сделать из этого процесса «теплый» и привычный ритуал. Различные исследования говорят о том, что дети, которые слышали сказки от родителей, воспитателей и других, становятся самостоятельными читателями в более позднем возрасте.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что желание отомстить экс-супругу настолько поглотило сибирячку, что она сожгла его моторную лодку. Только вот пламя разгорелось настолько, что мгновенно перекинулось на ее же дом.