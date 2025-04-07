ГАИ Беларуси высказалась о запрете всесезонных шин зимой

Начальник главного управления ГАИ отметил, что указанное предложение было основано на анализе зимних дорожно-транспортных происшествий. При этом самым опасным является следующее: когда на одной оси установлены зимние шины, а на другой — всесезонные. Он добавил, что в условиях зимней легкости скользкости по причине значительной разницы в коэффициенте сцепления шин автомобиль может уйти в занос.