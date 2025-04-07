ГАИ Беларуси высказалась о запрете всесезонных шин зимой. Подробности во время брифинга рассказал начальник главного управления Госавтоинспекции Виктор Ротченков, сообщает БелТА.
Ротченков пояснил, что намерены изменить приложение к Правилам дорожного движения, где указан перечень неисправностей транспортных средств, а также условий, при которых запрещается их участие в дорожном движении. Так, предлагается запретить использование всесезонных шин зимой.
Начальник главного управления ГАИ отметил, что указанное предложение было основано на анализе зимних дорожно-транспортных происшествий. При этом самым опасным является следующее: когда на одной оси установлены зимние шины, а на другой — всесезонные. Он добавил, что в условиях зимней легкости скользкости по причине значительной разницы в коэффициенте сцепления шин автомобиль может уйти в занос.
— Это нововведение пока в проекте. Решение еще не принято, оно на данный момент обсуждается и проходит согласование, — уточнил Виктор Ротченков.
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