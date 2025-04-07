Слюсарь обсудил с главой Ростова реконструкцию парка «Дружба»

Об этом он сообщил в своем телеграм-канале. Слюсарь поинтересовался, что делают городские власти для того, чтобы ремонтные работы в парке «Дружба» быстрее завершились. Парк начали реконструировать еще в мае 2022 года, работы должны были завершить к ноябрю 2024 года. По проекту в парке необходимо уложить тротуарную плиту, сделать озеленение и установить освещение, малые архитектурные формы и арт-объекты.