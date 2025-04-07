В Омске построят новый цех по производству сладостей

В Омске скоро начнется строительство нового цеха кондитерской фабрики. Разрешение на строительство еще одного корпуса получила компания «Сладуница».
Как сообщил в своем телеграм-канале мэр Сергей Шелест, трехэтажное производственное здание появится на улице Звездова. Площадь объекта составит около 6 809 кв. метров. Для работы на новых производственных площадях компания собирается привлечь дополнительный персонал — в новый цех планируется трудоустроить 240 человек. Здесь будет выпускаться до 15 129 тонн конфет в год.
Ранее мы писали, что к 2026 году в Омске построят новый завод по выпуску решетчатого настила.