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В Омске построят новый цех по производству сладостей

Производственные мощности наращивает уже существующая омская кондитерская компания.
Источник: Комсомольская правда

В Омске скоро начнется строительство нового цеха кондитерской фабрики. Разрешение на строительство еще одного корпуса получила компания «Сладуница».

Как сообщил в своем телеграм-канале мэр Сергей Шелест, трехэтажное производственное здание появится на улице Звездова. Площадь объекта составит около 6 809 кв. метров. Для работы на новых производственных площадях компания собирается привлечь дополнительный персонал — в новый цех планируется трудоустроить 240 человек. Здесь будет выпускаться до 15 129 тонн конфет в год.

Ранее мы писали, что к 2026 году в Омске построят новый завод по выпуску решетчатого настила.