В Омске построят новый цех по производству сладостей

Как сообщил в своем телеграм-канале мэр Сергей Шелест, трехэтажное производственное здание появится на улице Звездова. Площадь объекта составит около 6 809 кв. метров. Для работы на новых производственных площадях компания собирается привлечь дополнительный персонал — в новый цех планируется трудоустроить 240 человек. Здесь будет выпускаться до 15 129 тонн конфет в год.