Раскрыто происхождение древнегреческого алебастра

«Недавно нам удалось изучить алебастровые сосуды из античных памятников Северного Причерноморья. Эти маленькие цилиндрические объекты давно вызывали у нас интерес, так как ни их происхождение, ни их предназначение не были для нас ясны. С помощью нашей приборной базы мы обнаружили, что самые древние сосуды, изготовленные в V-VI веках до нашей эры, были изготовлены из алебастра из Сирии или Египта, а более поздние артефакты были изготовлены из, предположительно, македонского алебастра», — пояснила Сапрыкина журналистам.