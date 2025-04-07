Раскрыто происхождение древнегреческого алебастра

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Российские археологи обнаружили, что найденные в Северном Причерноморье древние сосуды из алебастра были изготовлены не из местных месторождений данного минерала, а завезены из двух разных регионов античного мира — из Сирии или Египта, а также Македонии. Это открытие стало возможным благодаря использованию широкой приборной базы Центра коллективного пользования Института археологии (ИА) РАН, сообщила научный руководитель центра Ирина Сапрыкина.
«Недавно нам удалось изучить алебастровые сосуды из античных памятников Северного Причерноморья. Эти маленькие цилиндрические объекты давно вызывали у нас интерес, так как ни их происхождение, ни их предназначение не были для нас ясны. С помощью нашей приборной базы мы обнаружили, что самые древние сосуды, изготовленные в V-VI веках до нашей эры, были изготовлены из алебастра из Сирии или Египта, а более поздние артефакты были изготовлены из, предположительно, македонского алебастра», — пояснила Сапрыкина журналистам.
По ее словам, открытие стало возможным благодаря созданию Центра коллективного пользования ИА РАН в 2020 году и благодаря появлению на его площадке продвинутых научных приборов, таких как рамановский спектроскоп. Он представляет собой устройство, позволяющее достаточно точно измерить количество молекул разной массы и узнать их примерную форму. Для этого достаточно облучить образец при помощи лазера и проследить за тем, как изменятся свойства частиц света после того, как они отразятся от молекул внутри образца.
Анализ спектра этого отраженного излучения позволяет ученым достаточно быстро и точно отслеживать то, как меняется состав образцов крови или других биологических жидкостей, а также изучать материалы, не притрагиваясь к ним и не разрушая их. Рамановская спектроскопия активно используется не только в биологии, физике и химии, но и в криминалистике и при изучении памятников и произведений искусства.
К примеру, российские ученые обнаружили при помощи рамановского спектроскопа, что для росписи фресок Георгиевского собора Великого Новгорода древнерусские живописцы применяли дорогостоящие пигменты, в том числе афганский лазурит, который добывался в знаменитом Бадахшанском месторождении, а также раскрыли другие особенности в структуре и составе красок древних художников, которые нельзя получить иным способом.
«К примеру, мы обнаружили, что рамановский спектр селадонита, пигмента зеленого цвета, заметно отличается для краски из разных источников в силу разных размеров и формы ее частиц. Больше всего похожим в этом отношении на частицы изученных нами пигментов оказались залежи селадонита из Италии, а также на Кипре и в Испании. Это говорит о том, что древние художники использовали очень дорогой и привозной пигмент», — подытожил младший научный сотрудник ИА РАН Евгений Зубавичус.