В Ростовской области выросли выплаты сельским учителям

Власти Ростовской области приняли решение об увеличении единовременной выплаты для педагогов, решивших работать в сельских школах. Размер поддержки вырос до двух миллионов рублей. Об том сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
Как пояснил Юрий Борисович, сумма будет формироваться из двух источников. Один миллион рублей предоставляется из федерального бюджета, а второй миллион выделяет регион.
По словам главы региона, увеличение размера поддержки направлено на решение проблемы нехватки квалифицированных педагогических кадров в сельской местности и призвано сделать работу в сельских школах более привлекательной для молодых специалистов.