Китаец выплатил долги родителей при помощи каллиграфии

Житель центрального Китая Чэнь Чжао использовал навыки в китайской каллиграфии, чтобы помочь родителям выплатить долги в размере десятков миллионов юаней. Об этом пишет South China Morning Post.
Чэнь увлекся каллиграфией в пять лет. Родители не поддерживали сына, говоря, что этот вид искусства не поможет ему заработать на жизнь. Однако мальчик не слушал мнение взрослых и продолжал заниматься любимым делом.
Парень даже сильно поссорился с родителями, когда пришло время выбирать университет, где он будет учиться. Взрослые надеялись, что сын будет изучать бизнес, однако Чэнь продолжал практиковаться в каллиграфии и поступил в Институт изящных искусств провинции Хубэй на этом направлении.
В 2016 году, после окончания учебы, Чэнь открыл студию каллиграфии в Ухане провинции Хубэй. Первым учеником стал первоклассник, с которым молодому человеку было сложно работать, так как мальчик был левшой. После долгих занятий ребенок смог освоить сложные навыки письма, и с тех пор дела у только что выпустившегося из института парня пошли в гору.
В это время семья Чэня открыла швейную фабрику, которая развалилась в 2017 году. Тогда парень уже работал в Китайском институте каллиграфии во Франции по приглашению друга, но ему пришлось уехать из-за проблем родителей.
Мама и папа Чэнь задолжали в общей сложности 20 миллионов юаней — 232 миллиона рублей. Отец серьезно заболел. Парень сосредоточился на бизнесе, увеличил площадь своей студии каллиграфии и вдвое повысил плату за обучение. Количество учеников возросло до 300.
Спустя пять лет Чэнь смог погасить долги родителей. И после не забросил бизнес. Сейчас парень не только преподает, но и продает в интернете товары, связанные с каллиграфией, а также управляет чайной комнатой.
Родители Чэня в итоге приняли увлечение сына. «Я почувствовал себя счастливее, когда мои родители поддержали мой бизнес в сфере каллиграфии, признав, что искусство может приносить деньги. Теперь у меня нет причин не работать усердно», — поделился молодой человек.
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