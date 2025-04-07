Китаец выплатил долги родителей при помощи каллиграфии

В 2016 году, после окончания учебы, Чэнь открыл студию каллиграфии в Ухане провинции Хубэй. Первым учеником стал первоклассник, с которым молодому человеку было сложно работать, так как мальчик был левшой. После долгих занятий ребенок смог освоить сложные навыки письма, и с тех пор дела у только что выпустившегося из института парня пошли в гору.