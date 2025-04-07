Ричмонд
+12°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Оплата проезда банковской картой может появиться в транспорте Минска в 2025

В Минске оплату проезда банковской картой в транспорте могут внедрить в 2025.

Источник: Комсомольская правда

Оплата проезда банковской картой может появиться в транспорте Минска в 2025 году. Об этом рассказал директор предприятия «Столичный транспорт и связь» Юрий Супранович, пишет БелТА.

— Мы надеемся реализовать в текущем году возможность оплаты проезда банковской картой на наземном транспорте, — уточнил Супранович.

Он пояснил, что речь идет про обычную зарплатную картой, которой белорус может пользоваться без каких-либо дополнительных приложений.

Тем временем Мингорисполком сказал о подорожании стоимости проезда в общественном транспорте: «Жетон будет стоить 1 рубль, талон — 95 копеек, а единый проездной на месяц “потяжелеет” на 5,92 рубля».

Вместе с тем Мингорисполком сказал, когда подорожает проезд в транспорте в 2025.

Кроме того, ГАИ Беларуси высказалась о запрете всесезонных шин зимой.