Оплата проезда банковской картой может появиться в транспорте Минска в 2025 году. Об этом рассказал директор предприятия «Столичный транспорт и связь» Юрий Супранович, пишет БелТА.
— Мы надеемся реализовать в текущем году возможность оплаты проезда банковской картой на наземном транспорте, — уточнил Супранович.
Он пояснил, что речь идет про обычную зарплатную картой, которой белорус может пользоваться без каких-либо дополнительных приложений.
Тем временем Мингорисполком сказал о подорожании стоимости проезда в общественном транспорте: «Жетон будет стоить 1 рубль, талон — 95 копеек, а единый проездной на месяц “потяжелеет” на 5,92 рубля».
Вместе с тем Мингорисполком сказал, когда подорожает проезд в транспорте в 2025.
Кроме того, ГАИ Беларуси высказалась о запрете всесезонных шин зимой.