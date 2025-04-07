Минтранс разбирается с самарским автобусным маршрутом № 480

На опубликованный в паблике департамента транспорта города Самары, самарцы отреагировали замечанием, что нельзя полагаться на информацию перевозчика, являющимся заинтересованным лицом, и посоветовали сделать укороченные рейсы до станций метро Мобеды или Советской, так как в Самаре автобус 480 дублируется многими маршрутами, а основная проблема — это выехать из КК и Петра Дубравы. Нашлись и те, кто считает, что автобус № 480 вообще отменить бы, а подвижной состав на 123 маршрут.