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Минтранс разбирается с самарским автобусным маршрутом № 480

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области разберется с работой межмуниципальным автобусным маршрутом № 480 связывающим Самару с Волжским районом.

Источник: Freepik

На плохую работу маршрутки № 480 пожаловались жители Самары.

На жалобу в Минтрансе региона ответили: «Будет произведен расчет пассажиропотока с учетом информации, полученной от перевозчика и администрации Волжского района. Будет принято оптимальное решение с учетом существующей потребности пассажиров в перевозке и стабильной экономической модели работы маршрута».

На опубликованный в паблике департамента транспорта города Самары, самарцы отреагировали замечанием, что нельзя полагаться на информацию перевозчика, являющимся заинтересованным лицом, и посоветовали сделать укороченные рейсы до станций метро Мобеды или Советской, так как в Самаре автобус 480 дублируется многими маршрутами, а основная проблема — это выехать из КК и Петра Дубравы. Нашлись и те, кто считает, что автобус № 480 вообще отменить бы, а подвижной состав на 123 маршрут.