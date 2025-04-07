В Омске отменяют карантин в школах и детских садах

В Омске все больше школьных классов и групп в детских садах возвращаются в нормальный режим работы после карантина по ОРВИ. По данным департамента образования мэрии, количество закрытых на карантин классов снизилось до 16, детсадовских групп — до 32. Эти ограничительные меры действуют в восьми школах и 26 детских садах.
О снижении уровня заболеваемости ОРВИ в регионе сообщил и омский Роспотребнадзор. За период с 24 по 30 марта показатель заболеваемости ОРВИ составил 62 случая на 10 тысяч населения, что на 23,5% ниже уровня предыдущего периода.