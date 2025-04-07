В Омске отменяют карантин в школах и детских садах

В Омске все больше школьных классов и групп в детских садах возвращаются в нормальный режим работы после карантина по ОРВИ. По данным департамента образования мэрии, количество закрытых на карантин классов снизилось до 16, детсадовских групп — до 32. Эти ограничительные меры действуют в восьми школах и 26 детских садах.