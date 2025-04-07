Умер бывший зампред Волгоградской облдумы Эдгард Богуславский

О смерти бывшего парламентария сообщает пресс-служба Волгоградской областной думы. В региональном Парламенте напомнили, что Эдгард Давидович Богуславский был заместителем председателя думского состава первого созыва. Коллеги и друзья вспоминают его как выдающегося политика и мудрого руководителя, стоявшего у истоков становления законодательной власти в регионе, который внес значительный вклад в развитие волгоградского парламентаризма и законотворческую деятельность области.