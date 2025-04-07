Ричмонд
+12°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Умер бывший зампред Волгоградской облдумы Эдгард Богуславский

Об этом сообщили в региональном парламенте.

Источник: Волгоградская областная Дума

Сегодня, 7 апреля, стало известно, что на 94-м году жизни скончался Эдгард Богуславский, который занимал пост заместителя председателя Волгоградской облдумы.

О смерти бывшего парламентария сообщает пресс-служба Волгоградской областной думы. В региональном Парламенте напомнили, что Эдгард Давидович Богуславский был заместителем председателя думского состава первого созыва. Коллеги и друзья вспоминают его как выдающегося политика и мудрого руководителя, стоявшего у истоков становления законодательной власти в регионе, который внес значительный вклад в развитие волгоградского парламентаризма и законотворческую деятельность области.