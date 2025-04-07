Аттракционы «Лебеди» и «Вальс» списали из парков Минска

Косевич акцентировал внимание на том, что на место списанных аттракционов были закуплены и установлены аналогичные новые. Он отмтил, что были заключены договоры на поставку аттракционов «Драконы» в парк Горького и «Микс» белорусского производства в парк Челюскинцев. Вместе с тем идет работа по закупке механизированного аттракциона «Пожарная команда» в парк Горького.