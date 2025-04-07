Аттракционы «Лебеди» и «Вальс» списали из парков Минска. Подробности озвучил заместитель генерального директора, главный инженер предприятия «Минскзеленстрой» Руслан Косевич, сообщает БелТА.
По его словам, в парках Горького, Челюскинцев, Уго Чавеса, 900-летия Минска завершают плановые мероприятия, касающиеся подготовки к новому сезону. Косевич уточнил, что на балансе предприятия находятся 58 аттракционов, в парке Челюскинцев — 16, в парке Горького — 26 и по восемь аттракционов в парках Уго Чавеса и 900-летия Минска.
Он уточнил, что уже была проведена работа, связанная с расконсервацией аттракционов после зимы. В частности, были сняты чехлы, установлены посадочные модули, проведена смазка узлов. Также была проверена работа иллюминации и уже проводятся грузовые испытания.
— С целью обновления парков в прошлом году было списано два старых аттракциона: в парке Челюскинцев — аттракцион «Лебеди», в парке Горького — аттракцион «Вальс», — уточнил замгенерального директора.
Косевич акцентировал внимание на том, что на место списанных аттракционов были закуплены и установлены аналогичные новые. Он отмтил, что были заключены договоры на поставку аттракционов «Драконы» в парк Горького и «Микс» белорусского производства в парк Челюскинцев. Вместе с тем идет работа по закупке механизированного аттракциона «Пожарная команда» в парк Горького.
Кстати, Мингорисполком сказал, что реконструкция парка Горького завершится к 1 мая.
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