Кроссворд на 8 апреля 2025

8 апреля 1990 года на телеканале ABC вышел первый эпизод сериала «Твин Пикс». Сегодня его эстетика и загадки по-прежнему волнуют умы зрителей по всему миру. Предлагаем вспомнить детали культового сериала и разгадать наш в кроссворд.