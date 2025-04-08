Кроссворд на 8 апреля 2025

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8 апреля 1990 года на телеканале ABC вышел первый эпизод сериала «Твин Пикс». Сегодня его эстетика и загадки по-прежнему волнуют умы зрителей по всему миру. Предлагаем вспомнить детали культового сериала и разгадать наш в кроссворд.
Ответы на вопросы кроссворда и интересные факты по теме откроются завтра на странице всех кроссвордов.
Еще больше интересных и познавательных кроссвордов можете пройти тут.