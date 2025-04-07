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Жительница Казахстана пыталась перевести деньги якобы Киану Ривзу

АСТАНА, 7 апр — РИА Новости. Женщина из Костаная на севере Казахстана хотела 400 долларов мошеннику, который представился ей в соцсетях как Киану Ривз, сообщает пресс-служба МВД республики.

Источник: © РИА Новости

«Шестидесятидвухлетняя женщина из Костаная полгода переписывалась… с пользователем, который представился известным голливудским актером Киану Ривзом. По ее словам, он обратился за помощью, объяснив, что оказался в трудной жизненной ситуации, и попросил перевести ему 400 долларов… Поскольку женщина не знала, как перевести деньги на счет, она решила обратиться в банк», — говорится в сообщении.

В МВД добавили, что сотрудники заметили подозрительную ситуацию: счёт, на который она собиралась перевести деньги, принадлежал неизвестной игровой компании, сотрудники управления по противодействию киберпреступности прибыли на место и сумели вовремя отговорить женщину от перевода средств. Выяснилось, что это уже вторая ее попытка перевести деньги мошенникам.