Жительница Казахстана пыталась перевести деньги якобы Киану Ривзу

«Шестидесятидвухлетняя женщина из Костаная полгода переписывалась… с пользователем, который представился известным голливудским актером Киану Ривзом. По ее словам, он обратился за помощью, объяснив, что оказался в трудной жизненной ситуации, и попросил перевести ему 400 долларов… Поскольку женщина не знала, как перевести деньги на счет, она решила обратиться в банк», — говорится в сообщении.