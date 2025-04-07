Арктический вуз запатентовал новый способ определения серебра в воде

АРХАНГЕЛЬСК, 7 апреля. /ТАСС/. Специалисты Северного Арктического федерального университета (САФУ, Архангельск) предложили и запатентовали новый способ определения серебра в водном растворе, сообщает пресс-служба вуза. Для этого используют метод фотометрии с цветоагентом глиоксаль — это органическое соединение сложной структуры.
«Преимущества фотометрических методов в простоте измерений, низкой стоимости оборудования, в способности обнаруживать низкие концентрации ионов серебра, что позволяет проводить анализ в разбавленных растворах. Другие методы определения, например, спектральные, хроматографические требуют применения дорогого оборудования и высокой квалификации обслуживающего персонала», — приводит пресс-служба слова профессора кафедры целлюлозно-бумажных и лесотехнических производств САФУ Юрия Хабарова.
Определение катионов серебра в водном растворе позволяет контролировать качество воды и продуктов, содержащих серебро. Серебро используется в различных процессах на промышленных предприятиях, а также в медицине, электронике и может попадать в сточные воды. Оно может быть токсичным для рыб и беспозвоночных. Высокие концентрации серебра в водоемах могут негативно влиять на экосистемы, приводя к снижению биоразнообразия. Оно может быть вредным и для здоровья человека, поэтому необходимо контролировать содержание этого металла в воде.
Раньше фотометрический метод имел недостатки при определении серебра — металл при анализе выпадал в виде осадка. Ученые САФУ предложили добавлять раствор силиката натрия для стабилизации окрашенного коллоидного раствора серебра.
Глиоксаль является экологичным цветореагентом. Он используется для определения содержания антибиотиков в воде, для улучшения качества бензина, для снижения токсичности клея и повышения прочности клеевого соединения, для придания прочности песчаным грунтам. В ветеринарии его применяют в качестве дезинфицирующего средства, в буровых растворах — для разжижения глины и замедления набухания глинистых сланцев.