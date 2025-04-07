Арктический вуз запатентовал новый способ определения серебра в воде

Определение катионов серебра в водном растворе позволяет контролировать качество воды и продуктов, содержащих серебро. Серебро используется в различных процессах на промышленных предприятиях, а также в медицине, электронике и может попадать в сточные воды. Оно может быть токсичным для рыб и беспозвоночных. Высокие концентрации серебра в водоемах могут негативно влиять на экосистемы, приводя к снижению биоразнообразия. Оно может быть вредным и для здоровья человека, поэтому необходимо контролировать содержание этого металла в воде.