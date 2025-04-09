Ответы на кроссворд от 8 апреля 2025: интересные факты про «Твин Пикс»

1. Маклахлен

Дэвид Линч, работавший с Кайлом Маклахленом еще до «Твин Пикса» в «Синем бархате» и «Дюне», с самого начала видел в нем идеального агента Купера. Многие черты характера Купера, такие как любовь к кофе и пончикам, определенный стиль в одежде и манера поведения, отражают личность самого Линча. Это особенно заметно в совместных сценах Купера и Гордона Коула. По словам Маклахлена, он сознательно перенимал некоторые жесты у Линча для создания образа.