В двух районах Челябинска 8 апреля в воду добавят органический краситель

Во вторник пройдет второй этап проверки тепловых и внутридомовых сетей с помощью специального красителя.
«Испытания пройдут в контуре домов Советского и Ленинского районов», — говорится в комментарии.
Использование органического красителя необходимо для выявления утечек из системы теплоснабжения.
«Во время проведения проверки сетей с помощью специального органического красителя при неисправности коммуникаций возможен выход ярко-зеленой воды из крана», — добавили специалисты.
Если в кране появилась зеленая горячая вода, следует обязательно сообщить об этом в управляющую организацию, так как это говорит о неисправности бойлера.