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В двух районах Челябинска 8 апреля в воду добавят органический краситель

В двух районах Челябинска 8 апреля в воду добавят органический краситель, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Во вторник пройдет второй этап проверки тепловых и внутридомовых сетей с помощью специального красителя.

«Испытания пройдут в контуре домов Советского и Ленинского районов», — говорится в комментарии.

Использование органического красителя необходимо для выявления утечек из системы теплоснабжения.

«Во время проведения проверки сетей с помощью специального органического красителя при неисправности коммуникаций возможен выход ярко-зеленой воды из крана», — добавили специалисты.

Если в кране появилась зеленая горячая вода, следует обязательно сообщить об этом в управляющую организацию, так как это говорит о неисправности бойлера.