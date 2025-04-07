Из-за ремонта тротуара в Уфе на 23 дня закроют участок улицы Блюхера

Завтра, 8 апреля, в Уфе частично перекроют улицу Блюхера. Об этом рассказала пресс-служба городской администрации.
Речь идет об участке рядом со зданиями под номерами 1/1 и ½. Из-за ремонта тротуара до 30 апреля ограничено движение автотранспорта по крайней правой полосе нечетной стороны.
Власти города просят жителей гостей столицы Башкирии заранее планировать свои поездки.
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