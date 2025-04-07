Как непогода в Крыму отразится на урожае фруктов — минсельхоз

«На 7 апреля температура на участках садов не пускалась ниже 2 градусов тепла. То есть реальных заморозков на почве сегодня нет. Несмотря на срывающийся снег и осадки по всему Крыму, нигде в садах минусовая температура не зафиксирована. Сейчас никаких вопросов о подмерзании и о гибели завязи нет», — прокомментировал ситуацию министр.