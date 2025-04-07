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Как непогода в Крыму отразится на урожае фруктов — минсельхоз

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр — РИА Новости Крым. Фруктовые деревья в Крыму не пострадали при ухудшении погоды в Крыму, на территории садов не фиксировали заморозков, при этом показательной станет ночь на 9 апреля, которая может принести минусовые температуры. Об этом РИА Новости Крым сообщил в понедельник министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк.

Источник: РИА "Новости"

Ранее в соцсетях сообщалось, что «заморозки в Крыму уничтожили до 30% цветений фруктовых деревьев». Однако без урожая жители и гости полуострова не останутся, поскольку аграрии обычно сами удаляют часть цветений.

«На 7 апреля температура на участках садов не пускалась ниже 2 градусов тепла. То есть реальных заморозков на почве сегодня нет. Несмотря на срывающийся снег и осадки по всему Крыму, нигде в садах минусовая температура не зафиксирована. Сейчас никаких вопросов о подмерзании и о гибели завязи нет», — прокомментировал ситуацию министр.

При этом он подчеркнул, что по прогнозу Росгидрометцентра, самой холодной за эту неделю станет ночь с 8 на 9 апреля — именно этот отрезок времени вызывает особенные опасения аграриев. Только по его итогам садоводы смогут объективно оценить ситуацию с цветением фруктовых деревьев.

«Ориентиром для нас становится утро среды. Срез будем делать именно утром 9 апреля», — сказал министр.

Мартовские заморозки в Крыму также не отразились на цветении косточковых, завязи на деревьях в большинстве хозяйств не пострадали, сообщал ранее руководитель института садоводства Крыма Никитского ботанического сада Александр Сотник.