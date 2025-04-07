По трассам и в Омске включат 155 камер на скорость: список адресов

Камеры разместят в разных районах города: например, на проспекте Карла Маркса, в районе пересечения с улицей Съездовской; в Нефтяниках на проспекте Мира, возле строений № 84 и 86 или у перекрестка улиц 22 Апреля и Энергетиков; на улице Герцена, в районе пересечения с ул. 14-й Северной; на Красном Пути, возле дома 145а, также на развязке у Ленинградского моста.