По трассам и в Омске включат 155 камер на скорость: список адресов

В Омске и области до конца 2025 года установят автоматические камеры, которые будут фиксировать нарушения скоростного режима. Контракт на сумму 42,5 млн рублей выиграла компания ООО «Спецпроект». Устройства появятся на перекрестках и автодорогах, где часто происходят аварии из-за превышения скорости. Камеры призваны снизить аварийность и дисциплинировать водителей.
Камеры разместят в разных районах города: например, на проспекте Карла Маркса, в районе пересечения с улицей Съездовской; в Нефтяниках на проспекте Мира, возле строений № 84 и 86 или у перекрестка улиц 22 Апреля и Энергетиков; на улице Герцена, в районе пересечения с ул. 14-й Северной; на Красном Пути, возле дома 145а, также на развязке у Ленинградского моста.
В Чкаловском также появятся камеры, к примеру, на проспекте Космический, возле дома 18д. Еще их установят, в частности, на улице 20 лет РККА, возле дома № 176, на пересечении улиц Дианова и Лисицкого. Кроме того, на трассах Новосибирск — Омск — Челябинск или Тюмень — Ишим — Омск смонтируют устройства слежения.
«СуперОмск» приводит полный список, который включает более 150 адресов в Омске и области.
- пр. Королева, в районе пересечения с ул. 1-я Дунайская, 55.028083, 73.339595;
- пр. Космический, д. 18Д, 54.971097, 73.449271;
- пр. Космический, д. 18Д, 54.971593, 73.449778;
- пр. Маркса, в районе пересечения с ул. Съездовской, 54.975655, 73.381653;
- пр. Маркса, д. 29а, 54.974868, 73.382068;
- пр. Маркса, ул. Потанина, 54.968376, 73.383529;
- пр. Маркса, ул. Потанина, 54.967856, 73.384168;
- пр. Менделеева, ул. Белозерова, 55.047043, 73.303362;
- пр. Менделеева, ул. Белозерова, 55.046788, 73.304499;
- пр. Мира, в районе строений 58 и 31, 55.029244, 73.276765;
- пр. Мира, в районе строений 58 и 31, 55.028969, 73.276649;
- пр. Мира, в районе строений 84 и 86, 55.028863, 73.259079;
- пр. Мира, в районе строений 84 и 86, 55.028928, 73.258544;
- транспортная развязка Ленинградского моста, в районе строения 109 по улице Суворова, 54.964621, 73.347938;
- ул. 25 Северная, ул. Сазонова, 55.024611, 73.358985;
- ул. 10 лет Октября, Окружная дорога, 54.991537, 73.477765;
- ул. 10 лет Октября, Окружная дорога, 54.991395, 73.476508;
- ул. 20 лет РККА, д. 175, 54.977991, 73.437756;
- ул. 21-я Амурская, в районе пересечения с ул. 4-й Челюскинцев и 33-й Северной, 55.027067, 73.412574;
- ул. 22 Апреля, в районе пересечения с ул. 50 лет Октября, 55.034052, 73.249473;
- ул. 22 Апреля, в районе пересечения с ул. Мамина-Сибиряка, 55.036195, 73.257777;
- ул. 22 Апреля, в районе пересечения с ул. Энергетиков, 55.041987, 73.279923;
- ул. 22 Северная, ул. Вавилова, 55.004928, 73.373982;
- ул. 27 Северная, ул. 11 Амурская, 55.025777, 73.397014;
- ул. 4-я Транспортная, в районе строения 42а, 54.951841, 73.427630;
- ул. 5-я Кировская, в районе пересечения с ул. Семиреченской, 54.931888, 73.312701;
- ул. 5-я Кировская, в районе пересечения с ул. Семиреченской, 54.932307, 73.312900;
- ул. Бархатовой, д. 8, 55.044578, 73.324794;
- ул. Волгоградская, в районе пересечения с ул. С. Сейфуллина, 54.977680, 73.283613;
- ул. Герцена, в районе пересечения с ул. 14-й Северной, 55.014991, 73.365154;
- ул. Герцена, в районе пересечения с ул. 14-й Северной, 55.015210, 73.364777;
- ул. Герцена, в районе пересечения с ул. 18-й Северной, 55.018455, 73.375504;
- ул. Герцена, д. 60, ул. 3 Северная, 55.004928, 73.373982;
- ул. Герцена, ул. 24 Северная, 55.024250, 73.376405;
- ул. Герцена, ул. 24 Северная, 55.024250, 73.376405;
- ул. Герцена, ул. 33 Северная, 55.030881, 73.377191;
- ул. Герцена, ул. 5 Северная, 55.007281, 73.374245;
- ул. Гусарова, ул. Яковлева, 54.997349, 73.380479;
- ул. Дианова, в районе пересечения с ул. Лисицкого, 54.995008, 73.241797;
- ул. Дианова, ООТ «Ул. Комкова», 54.995397, 73.235234;
- ул. Дианова, ООТ «Ул. Комкова», 54.995255, 73.237524;
- ул. Димитрова, в районе строения 71, 54.946165, 73.346545;
- ул. Доковская, в районе пересечения с ул. Энтузиастов, 55.035702, 73.239577;
- ул. Доковская, ул. 22 Апреля, 55.033624, 73.239545;
- ул. Интернациональная, д. 14, 54.991105, 73.369290;
- ул. Кемеровская, в районе пересечения с ул. Вавилова, 55.001964, 73.362293;
- ул. Кемеровская, в районе пересечения с ул. Вавилова, 55.001971, 73.362921;
- ул. Кирова, в районе пересечения с ул. 6-й Рабочей, 54.946673, 73.419929;
- ул. Кирова, ул. 15 Рабочая, 54.940617, 73.426728;
- ул. Кирова, ул. 15 Рабочая, 54.941361, 73.426210;
- ул. Комарова, д. 7, 54.992860, 73.289671;
- ул. Красный Пахарь, в районе пересечения с ул. 14-й Северной, 55.014897, 73.381401;
- ул. Красный Путь, в районе пересечения с ул. Березовой, 55.012652, 73.331331;
- ул. Красный Путь, в районе строения 6, 54.992383, 73.362056;
- ул. Красный Путь, д. 145А, 55.011426, 73.335795;
- ул. Крупской, между ООТ «Ул. Шаронова» и ООТ «ул. 2-я Енисейская», 54.993565, 73.320952;
- ул. Лермонтова, ул. 20 Линия, 54.984207, 73.424614;
- ул. Лермонтова, ул. 4 Линия, 54.983051, 73.401561;
- ул. Лизы Чайкиной, д. 3, 54.967746, 73.434770;
- ул. Маршала Жукова, в районе пересечения с ул. Звездова, 54.986148, 73.386570;
- ул. Маршала Жукова, ул. Чкалова, 54.979413, 73.388004;
- ул. Маршала Жукова, ул. Чкалова, 54.979470, 73.387738;
- ул. Машиностроительная, ул. Гашека, 54.908728, 73.441645;
- ул. Машиностроительная, ул. Гашека, 54.908320, 73.441097;
- ул. Мельничная, ул. 1 Казахстанская, 54.907637, 73.310679;
- ул. Мельничная, ул. 1 Казахстанская, 54.908041, 73.311261;
- ул. Невского, ул. 1-я Чередовая, 54.934967, 73.415057;
- ул. Нефтезаводская, в районе пересечения с ул. Магистральной, 55.034582, 73.267399;
- ул. Новокирпичная, в районе пересечения с пр. Сибирским, 54.917608, 73.456025;
- ул. Новокирпичная, в районе пересечения с пр. Сибирским, 54.916416, 73.456851;
- ул. Орджоникидзе, в районе пересечения с ул. 28-й Северной, 55.027226, 73.365277;
- ул. Орджоникидзе, в районе пересечения с ул. 28-й Северной, 55.027362, 73.365047;
- ул. Орджоникидзе, ул. 22 Северная, 55.004928, 73.373982;
- ул. Орджоникидзе, ул. 24 Северная, 55.024265, 73.365273;
- ул. Панфилова, ул. 2 Транспортная, 54.958634, 73.400384;
- ул. Перелета, ул. Комарова, 54.994256, 73.287299;
- ул. Перелета, ул. Комарова, 54.994064, 73.288007;
- ул. Перелета, ул. Комарова, 54.993583, 73.286955;
- ул. Семиреченская, ул. 8 Кировская, 54.932383, 73.307491;
- ул. Суворова, д. 109, 54.964664, 73.347708;
- ул. Торговая, ул. Кошевого, 54.932290, 73.332826;
- ул. Хабаровская, в районе строения 1, 54.943651, 73.411451;
- ул. Химиков, ул. 4 Поселковая, 55.032699, 73.287187;
- ул. Химиков, ул. 4 Поселковая, 55.033345, 73.287619;
- ул. Химиков, ул. Коммунальная, 55.052719, 73.299830;
- ул. Химиков, ул. Коммунальная, 55.052680, 73.300048;
- ул. Химиков, ул. Магистральная, 55.037081, 73.290214;
- ул. Химиков, ул. Магистральная, 55.036505, 73.289440;
- ул. Хмельницкого, ул. 2 Транспортная, 54.959215, 73.413793;
- ул. Энтузиастов, ООТ «Ул. 1-я Заводская», 55.045051, 73.270485;
- ул. Энтузиастов, ООТ «Школа № 7», 55.047285, 73.284096;
- ул. Ленина, д. 118, 56.900434, 74.376047;
- Бакбасар — Азово — Шербакуль — Полтавка, км 124+300, 54.464950, 71.974529;
- Бакбасар — Азово — Шербакуль — Полтавка, км 35+660, 54.721870091148055, 73.15785553133264;
- Бакбасар — Азово — Шербакуль — Полтавка, км 52+250, 54.66247261760203, 72.94480520318966;
- Бакбасар — Азово — Шербакуль — Полтавка, км 58+410, 54.62922791945812, 72.86340662569448;
- Бакбасар — Азово — Шербакуль — Полтавка, км 60+650, 54.61792530037298, 72.83528918753876;
- Дорога по полям СибНИИСХОЗа, км 3+100 — км 3+300, 55.055070, 73.372307;
- Западный обход, км 6+620, 55.03861046829664, 72.98960546096559;
- Называевск — Тюкалинск, км 41+360, 55.66476906269433, 71.90257176012159;
- Новоселецк — Таврическое — Нововаршавка, км 53+975, 54.59592663837832, 73.61037555578326;
- Омск — Нижняя Омка — граница Новосибирской области, км 27+200 — км 27+950, 55.018481, 73.786470;
- Омск — Красноярка, км 24+990, 55.1542216204061, 73.25401498266834;
- Омск — Красноярка, км 25+220, 55.15598252213881, 73.25509863709954;
- Омск — Красноярка, км 30+500, 55.200490459902255, 73.28191170165282;
- Омск — Красноярка, км 32+280, 55.216295896828214, 73.27863620617372;
- Омск — Красноярка, км 42+150, 55.28227275393365, 73.18466662324474;
- Омск — Муромцево — Седельниково, км 109+700, 55.694514370847415, 74.31897978479738;
- Омск — Муромцево — Седельниково, км 120+650, 55.71977290060272, 74.45163041167753;
- Омск — Русская Поляна, км 16+350, 54.864969113236455, 73.29469988976066;
- Омск — Русская Поляна, км 18+950, 54.84603592824124, 73.2878102524237;
- Омск — Русская Поляна, км 31+070, 54.759145233080666, 73.40188764528659;
- Омск — Русская Поляна, км 46+250, 54.66009079100894, 73.52132247295306;
- Омск — Русская Поляна, км 60+575, 54.52250732414876, 73.55272118474413;
- Омск — Русская Поляна, км 61+495, 54.51428233006174, 73.54956781651045;
- Омск — Тара, км 203+120, 56.119876, 74.615193;
- Омск — Тара, км 222+254, 56.27612817038106, 74.65663180643028;
- Омск — Тара, км 223+915, 56.29060106824875, 74.66055464955953;
- Омск — Тара, км 64+231, 55.360244702324145, 73.02487695816677;
- Таврическое — Луговое — Тихвинка — Новоуральский — Пристанское, км 1+380, 54.59278944791596, 73.63594920684247;
- Таврическое — Луговое — Тихвинка — Новоуральский — Пристанское, км 20+060, 54.61356238879202, 73.89285672020195;
- Таврическое — Луговое — Тихвинка — Новоуральский — Пристанское, км 25+725, 54.58129330105157, 73.95923713898256;
- Таврическое — Сосновское, км 0+935, 54.584782659207, 73.6053203355185;
- Троицкое — Чукреевка, км 12+200, 54.932633359425196, 73.20961327407039;
- Троицкое — Чукреевка, км 14+900, 54.950589931954816, 73.2061412979561;
- Троицкое — Чукреевка, км 3+298, 54.872508479448506, 73.27012285699746;
- Троицкое — Чукреевка, км 9+200 — км 9+700, 54.916888, 73.219681;
- Тюкалинск — Большие Уки, км 51+910, 56.20882991356043, 72.60269756393484;
- А-320 Омск — Черлак — до границы с Республикой Казахстан, км 30+900 — км 31+500, 54.765777, 73.614353;
- А-320 Омск — Черлак — до границы с Республикой Казахстан, км 44+200 — км 45+000, 54.676319, 73.751649;
- А-320 Омск — Черлак — до границы с Республикой Казахстан, км 83+810, 54.548940, 74.276900;
- А-320 Омск — Черлак — до границы с Республикой Казахстан, км 93+100, 54.496110, 74.387873;
- Р-254 «Иртыш» Челябинск через Курган — Омск — Новосибирск, км 657+752, 54.922118, 71.022410;
- Р-254 «Иртыш» Челябинск через Курган — Омск — Новосибирск, км 696+995, 54.989536, 71.618412;
- Р-254 «Иртыш» Челябинск через Курган — Омск — Новосибирск, км 729+600, 54.977983, 72.115843;
- Р-254 «Иртыш» Челябинск через Курган — Омск — Новосибирск, км 736+100 — км 736+600, 54.973727, 72.219483;
- Р-254 «Иртыш» Челябинск через Курган — Омск — Новосибирск, км 757+800, 54.967459, 72.552423;
- Р-254 «Иртыш» Челябинск через Курган — Омск — Новосибирск, км 781+030, 54.967495, 72.899220;
- Р-254 «Иртыш» Челябинск через Курган — Омск — Новосибирск, км 796+700, 54.949282, 73.138993;
- Р-254 «Иртыш» Челябинск через Курган — Омск — Новосибирск, км 834+000- км 835+000, 54.904449, 73.615193;
- Р-254 «Иртыш» Челябинск через Курган — Омск — Новосибирск, км 870+000- км 870+350, 54.979437, 74.141598;
- Р-254 «Иртыш» Челябинск через Курган — Омск — Новосибирск, км 904+995, 55.021093, 74.677391;
- Р-254 «Иртыш» Челябинск через Курган — Омск — Новосибирск, км 917+900, 55.056056, 74.866571;
- Р-254 «Иртыш» Челябинск через Курган — Омск — Новосибирск, км 942+900, 55.110511, 75.244845;
- Р-254 «Иртыш», Южный обход г. Омска, км 793+400, 54.883638, 72.999720;
- Р-254 «Иртыш», Южный обход г. Омска, км 800+600, 54.870602, 73.108828;
- Р-402 Тюмень — Ялуторовск — Ишим — Омск, км 401+900 — км 402+100, 56.219213, 71.160267;
- Р-402 Тюмень — Ялуторовск — Ишим — Омск, км 407+100, 56.182189, 71.206635;
- Р-402 Тюмень — Ялуторовск — Ишим — Омск, км 413+600, 56.136051, 71.270843;
- Р-402 Тюмень — Ялуторовск — Ишим — Омск, км 440+300 — км 440+700, 55.976285, 71.556133;
- Р-402 Тюмень — Ялуторовск — Ишим — Омск, км 469+100, 55.917395, 72.003025;
- Р-402 Тюмень — Ялуторовск — Ишим — Омск, км 485+820 — км 486+145, 55.867323, 72.212447;
- Р-402 Тюмень — Ялуторовск — Ишим — Омск, км 492+300- км 492+800, 55.821287, 72.249583;
- Р-402 Тюмень — Ялуторовск — Ишим — Омск, км 505+100, 55.709072, 72.297790;
- Р-402 Тюмень — Ялуторовск — Ишим — Омск (подъезд к аэропорту Омск-Федоровка), км 0+000 — км 0+660, км 0+300, 55.091185, 73.034367.