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Где в Калининграде не получится кататься на самокатах, а где скорость снизится автоматически

Клопс выяснил, какие ещё есть запреты.

На некоторых улицах Калининграда скорость самокатов ограничена до 15 км/ч, а где-то они вовсе запрещены. «Клопс» выяснил у кикшеринговых компаний, где нельзя кататься и в каких местах придётся ехать медленно.

МТС Юрент.

На самокатах нельзя ездить:

  • в сквере 70-летия Калининградской области
  • в парке Победы
  • в парке Юность
  • на площади Маршала Василевского.

Как объяснили в компании, в этих местах самокат автоматически снижает скорость или останавливается.

Whoosh.

Нельзя ездить:

  • на скейт-площадках
  • в парке «Юность»
  • рядом со школами
  • у храма Христа Спасителя
  • на площади Победы.

Медленные зоны имеются в Центральном парке, у озёр Поплавок и Хлебное, а также в центре Калининграда на улицах с активным пешеходным трафиком.

В кикшеринге сообщили, что у них пока нет информации о запрещённых или медленных зонах.

Калининградские кикшеринговые компании штрафуют нерадивых самокатчиков и следят за парковкой, делая соответствующую разметку. Весной в городе появится около 200 парковочных мест для самокатов, в том числе на Театральной, Пролетарской, Чайковского, проспекте Мира, площади Победы.

В Калининграде арендаторы прокатных самокатов теперь не смогут оставлять их возле школ. Администрация города запретила парковку в этих местах.