Где в Калининграде не получится кататься на самокатах, а где скорость снизится автоматически

На некоторых улицах Калининграда скорость самокатов ограничена до 15 км/ч, а где-то они вовсе запрещены. «Клопс» выяснил у кикшеринговых компаний, где нельзя кататься и в каких местах придётся ехать медленно.
МТС Юрент.
На самокатах нельзя ездить:
- в сквере 70-летия Калининградской области
- в парке Победы
- в парке Юность
- на площади Маршала Василевского.
Как объяснили в компании, в этих местах самокат автоматически снижает скорость или останавливается.
Whoosh.
Нельзя ездить:
- на скейт-площадках
- в парке «Юность»
- рядом со школами
- у храма Христа Спасителя
- на площади Победы.
Медленные зоны имеются в Центральном парке, у озёр Поплавок и Хлебное, а также в центре Калининграда на улицах с активным пешеходным трафиком.
В кикшеринге сообщили, что у них пока нет информации о запрещённых или медленных зонах.
Калининградские кикшеринговые компании штрафуют нерадивых самокатчиков и следят за парковкой, делая соответствующую разметку. Весной в городе появится около 200 парковочных мест для самокатов, в том числе на Театральной, Пролетарской, Чайковского, проспекте Мира, площади Победы.
В Калининграде арендаторы прокатных самокатов теперь не смогут оставлять их возле школ. Администрация города запретила парковку в этих местах.