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Два вида пивных напитков из России попали под запрет продаж в Беларуси

Госстандарт запретил продавать два вида популярных российских пивных напитков в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Два вида пивных напитков из России попали под запрет продаж в Беларуси. Подробности рассказали в пресс-службе Госстандарта.

Сообщается, что под запретом оказался напиток пивной нефильтрованный неосветленный непастеризованный «Сердце Дракона» от торгового бренда Pivot Point. Его производителем является компания «Клантрейд» (Москва).

В ведомстве отметили, что в названном напитке при проверке была найдена сорбиновая кислота в количестве 29,6 мг/кг, которая заявлена производителем в маркировке. Однако данный консервант недопустим при производстве пивных напитков.

Кроме того, под запрет попал напиток пивной нефильтрованный неосветленный непастеризованный «Томатное гозе Бычье сердце двойной укроп» от названного бренда и производителя.

Так, в его составе нашли консерванты, которые недопустимы при производстве названной продукции: сорбиновая кислота в количестве 147,4 мг/кг, бензойная кислота в количестве 74,5 мг/кг. Но производитель указал их в маркировке. Два вида пивных напитков запрещено ввозить и продавать в Беларуси с 8 апреля 2025 года.

Тем временем Мингорисполком объяснил отсутствие популярных молочных напитков в магазинах.

Кстати, популярная замороженная овощная смесь из РФ попала под запрет продаж в Беларуси.