Два вида пивных напитков из России попали под запрет продаж в Беларуси

Так, в его составе нашли консерванты, которые недопустимы при производстве названной продукции: сорбиновая кислота в количестве 147,4 мг/кг, бензойная кислота в количестве 74,5 мг/кг. Но производитель указал их в маркировке. Два вида пивных напитков запрещено ввозить и продавать в Беларуси с 8 апреля 2025 года.