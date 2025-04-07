Петербуржец спас ребенка, рискуя собственной жизнью

Ребенок сильно испугался, и Евгению пришлось успокаивать малыша. В это же время мужчина залез на балкон 12-го этажа и вытащил ребенка. К тому моменту в квартире уже находились сотрудники полиции и министерства чрезвычайных ситуаций. Мужчина спросил, можно ли ему идти, и отправился на работу. Евгений не считает себя героем, а подчеркивает, что активное участие также принимали другие прохожие.