Петербуржец спас ребенка, рискуя собственной жизнью

В Кировском районе Санкт-Петербурга мужчина предотвратил страшную трагедию. Он снял с балкона на 12-м этаже ребенка, который мог упасть. Видео происшествия опубликовал Telegram-канал Mash.
Происшествие произошло в доме № 15 по Дачному проспекту. Шестилетний мальчик оказался один в квартире, вышел на балкон и зачем-то перелез через перила. К счастью, около здания проходил петербуржец Евгений. Он рассказал, что не живет в этом доме, однако увиденное заставило его быстро подняться на 11-й этаж и развернуть целую спасательную операцию.
Ребенок сильно испугался, и Евгению пришлось успокаивать малыша. В это же время мужчина залез на балкон 12-го этажа и вытащил ребенка. К тому моменту в квартире уже находились сотрудники полиции и министерства чрезвычайных ситуаций. Мужчина спросил, можно ли ему идти, и отправился на работу. Евгений не считает себя героем, а подчеркивает, что активное участие также принимали другие прохожие.
Родителями, которые оставили сына без присмотра, заинтересовалась прокуратура Кировского района. Специалисты проведут проверку, чтобы выяснить детали дела.
Ранее житель Иркутска, рискуя жизнью, спас двоих детей из горящей квартиры.