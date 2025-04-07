В Омске за 10 млн благоустроят участок в два дома на Иртышской набережной

Соответствующий аукцион по поиску подрядчика мэрия разметила на портале ГИС «Закупки»". Начальная цена контракта составляет 10 025 684 рубля. На эти деньги подрядчик должен отремонтировать лестницу, облицевав ее гранитом светлого оттенка с Мансуровского месторождения, отремонтировать опорные стены, вымостить дорожки, установить лавочки и смонтировать автономную систему освещения. Также здесь снесут часть зеленых насаждений, а именно 20 кленов. Взамен подрядчик высадит более сотни кустов кизильника, пузыреплодник, японскую спирею, дикий виноград и другую растительность.