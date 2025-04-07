В Омске за 10 млн благоустроят участок в два дома на Иртышской набережной

В Омске более чем за 10 млн рублей собираются благоустроить небольшой участок Иртышской набережной — между домами № 10/1 и № 12. Здесь стартует второй этап проекта благоустройства с символичным названием «Лестница к океану» (магазин «Океан» расположен рядом).
Соответствующий аукцион по поиску подрядчика мэрия разметила на портале ГИС «Закупки»". Начальная цена контракта составляет 10 025 684 рубля. На эти деньги подрядчик должен отремонтировать лестницу, облицевав ее гранитом светлого оттенка с Мансуровского месторождения, отремонтировать опорные стены, вымостить дорожки, установить лавочки и смонтировать автономную систему освещения. Также здесь снесут часть зеленых насаждений, а именно 20 кленов. Взамен подрядчик высадит более сотни кустов кизильника, пузыреплодник, японскую спирею, дикий виноград и другую растительность.
Исполнитель должен определиться к 11 апреля. Работы должны быть завершены до 31 октября.
Ранее, на первом этапе благоустройства, на этом участке Иртышской набережной отремонтировали ступени, парапет и заасфальтировали площадку перед лестницей.