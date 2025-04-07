На Дону обсудили стратегию развития Донбасса и Новороссии

Как отметил управляющий Ростовским отделением Сбербанка Константин Бугрим, интеграция исторических территорий также дает возможности роста для компаний из соседних регионов. Ростовские предприятия уже работают и готовятся войти со своими предложениями на территорию Донбасса и Новороссии. При этом очень важно помочь им создать и сохранить все условия для комфортного и эффективного развития бизнеса.