На Дону обсудили стратегию развития Донбасса и Новороссии

В Ростове-на-Дону состоялся форум «Интеграция 2025. Перспективы развития исторических регионов России». На мероприятии собралось свыше 1 000 представителей федеральных, региональных и муниципальных органов власти, бизнеса и экспертов в различных отраслях.
Основные темы форума были посвящены развитию Донбасса и Новороссии, повышению их инвестиционной привлекательности, реализации масштабных инфраструктурных проектов, внедрению цифровых технологий и привлечению ресурсов для ускорения экономического роста во всех отраслях.
В рамках финансовой сессии эксперты Сбера представили участникам данные о развитии в новых регионах. Так, благодаря банку здесь появилась инвестиционная инфраструктура, состоящая из 46 офисов, 414 банкоматов и почти 6 000 терминалов для безналичной оплаты товаров и услуг. Суммарно офисы банка посетили уже более 336 тысяч клиентов, а свыше 500 семей получили кредиты на покупку жилья на общую сумму 2,1 млрд рублей.
Оказывается поддержка и малому бизнесу. На данный момент суммарный объем предоставленной банком кредитной поддержки бизнесу Донбасса и Новороссии превысил 90 млн рублей.
— Важным в развитии исторических территорий остается эффективное взаимодействие государства и бизнеса. Мы даем жителям и бизнесу надежные и удобные финансовые инструменты, помогаем регионам становиться экономически сильнее. Видим многократный потенциал роста в 2025-м году и продолжаем работать над повышением инвестиционной привлекательности, качества жизни и развитием всех доступных инструментов и решений, — рассказал Управляющий отделением Сбербанка в Донецкой Народной Республике, Запорожской и Херсонской областях Евгений Серяпин.
Как отметил управляющий Ростовским отделением Сбербанка Константин Бугрим, интеграция исторических территорий также дает возможности роста для компаний из соседних регионов. Ростовские предприятия уже работают и готовятся войти со своими предложениями на территорию Донбасса и Новороссии. При этом очень важно помочь им создать и сохранить все условия для комфортного и эффективного развития бизнеса.