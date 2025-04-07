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В Ростовской области героям СВО подарили электромобили

Двум ветеранам СВО в Ростовской области вручили электромобили.

Источник: Комсомольская правда

В Мясниковском и Матвеево-Курганском районах ветеранам СВО подарили электромобили. Об этом сообщили в телеграм-канале фонда «Защитники Отечества» в Ростовской области.

Оба героя живут в частном секторе. И в хозяйстве им необходим легкий и компактный вид транспорта.

Электромобили участникам СВО вручили в торжественной обстановке. Воины поблагодарили за своевременно оказанную помощь и пообещали в кратчайшие сроки освоить управление.

Отметим, вручение электромобилей состоялось в рамках акции «Навстречу СВОим» в Ростовской области.

— Акция проходит с целью оказания помощи бойцам, уволенным с военной службы после получения тяжелого ранения в специальной военной операции, — говорится в сообщении.