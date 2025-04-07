В Ростовской области героям СВО подарили электромобили

В Мясниковском и Матвеево-Курганском районах ветеранам СВО подарили электромобили. Об этом сообщили в телеграм-канале фонда «Защитники Отечества» в Ростовской области.
Оба героя живут в частном секторе. И в хозяйстве им необходим легкий и компактный вид транспорта.
Электромобили участникам СВО вручили в торжественной обстановке. Воины поблагодарили за своевременно оказанную помощь и пообещали в кратчайшие сроки освоить управление.
Отметим, вручение электромобилей состоялось в рамках акции «Навстречу СВОим» в Ростовской области.
— Акция проходит с целью оказания помощи бойцам, уволенным с военной службы после получения тяжелого ранения в специальной военной операции, — говорится в сообщении.