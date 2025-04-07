«Одни сутки — 4,81 рубля, трое суток — 14,43 рубля». В Минске с 10 апреля появятся новые безлимитные проездные

С 10 апреля в Минске не только на 10 копеек дорожает проезд в общественном транспорте, но и будет введен новый вид проездного — туристический (на 1 сутки и на 3 суток), сообщает Мингорисполком. Такой проездной позволит пользоваться общественным транспортом, включая метро, неограниченное число раз.
«Такое нововведение оценят гости нашей столицы», — отметили в Мингорисполкоме.
Что касается стоимости туристического проездного, то, судя по информации размещенной на Национальном правовом интернет-портале Беларуси, турпроезной на 1 день обойдется в 4 рубля 81 копейку, на 3 дня — в 14 рублей 43 копейки.
Напомним, в последний раз тарифы на проезд в Минске повышали три года назад — весной 2022 года.
Кстати, оплата проезда банковской картой может появиться в транспорте Минска в 2025 (здесь подробности).