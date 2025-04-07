«Одни сутки — 4,81 рубля, трое суток — 14,43 рубля». В Минске с 10 апреля появятся новые безлимитные проездные

С 10 апреля в Минске не только на 10 копеек дорожает проезд в общественном транспорте, но и будет введен новый вид проездного — туристический (на 1 сутки и на 3 суток), сообщает Мингорисполком. Такой проездной позволит пользоваться общественным транспортом, включая метро, неограниченное число раз.