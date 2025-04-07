Власти рассказали, что запланировано на годовщину взятия Кёнигсберга

В преддверии 80-летия Великой Победы и в дни празднования 80-летия победного штурма Кёнигсберга, в Калининграде проходит ряд памятных мероприятий.
В день взятия Кёнигсберга 9 апреля в Калининграде в 10:00 начнется торжественное возложение венков и цветов к братской могиле 1200 воинов 11-й Гвардейской армии, погибших при штурме города-крепости Кенигсберг в апреле 1945 года.
В этот же день пройдет военно-патриотическая акция «Так штурмовали Кёнигсберг» с демонстрацией военной кинохроники штурма Кёнигсберга в музее «Бункер» (Блиндаж). Историческая реконструкция пленения советскими парламентёрами командующего немецкого гарнизона города-крепости Кёнигсберг начнется в 18:00.
В четверг, 10 апреля, в 13:00 на башне «Дона» Калининградского областного Музея янтаря запланировано мероприятие, посвященное 80-летию Великой Победы и юбилею капитуляции города-крепости Кёнигсберг. Музей проведет военно-историческую реконструкцию водружения Знамени Победы. Также будет представлена выставка макетов стрелкового оружия Великой Отечественной войны.
Принять участие в мероприятиях могут все желающие.
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