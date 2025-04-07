Власти рассказали, что запланировано на годовщину взятия Кёнигсберга

В день взятия Кёнигсберга 9 апреля в Калининграде в 10:00 начнется торжественное возложение венков и цветов к братской могиле 1200 воинов 11-й Гвардейской армии, погибших при штурме города-крепости Кенигсберг в апреле 1945 года.