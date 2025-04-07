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В Ростове во время пожара эвакуировали 35 человек

На улице Тимофеева в Ростове в квартире произошел пожар.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове в понедельник, 7 апреля, на улице Тимофеева, 14/1 произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Ростовской области.

В 15:22 поступило сообщение о пожаре в квартире. А в 16:48 пламя удалось ликвидировать на площади 15 квадратных метров. На месте работали восемь единиц техники.

Известно, что во время тушения пожара эвакуировали 35 человек. К счастью, пострадавших нет. Сейчас на месте работают дознаватели, чтобы определить причину пожара.

Напомним, за прошедшую неделю в Ростовской области произошло больше 60 пожаров. В них удалось спасти десять человек, а двое погибли.