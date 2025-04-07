Госстандарт запретил продавать в Беларуси три вида российской вяленой рыбы

Согласно информации, под запрет попали палочки вяленые рыбы сазан «Премиум» от компании «ПК Золотой Парус» (Москва). При проверке установлено, что массовая доля влаги пищевой рыбной продукции оказалась 23% при норме не менее 30%. Это значит, что изготовитель умышленно придал внешний вид и отдельные свойства продукции. Однако указанная продукция не может быть той, за которую выдается. Кроме того, в ней нашли недопустимую пищевую добавку. Речь идет про консервант сорбиновая кислота в количестве 217,2 мг/кг. Ее производитель указал в маркировке.