Госстандарт запретил продавать в Беларуси три вида российской вяленой рыбы. Подробности сообщили в пресс-службе ведомства.
Согласно информации, под запрет попали палочки вяленые рыбы сазан «Премиум» от компании «ПК Золотой Парус» (Москва). При проверке установлено, что массовая доля влаги пищевой рыбной продукции оказалась 23% при норме не менее 30%. Это значит, что изготовитель умышленно придал внешний вид и отдельные свойства продукции. Однако указанная продукция не может быть той, за которую выдается. Кроме того, в ней нашли недопустимую пищевую добавку. Речь идет про консервант сорбиновая кислота в количестве 217,2 мг/кг. Ее производитель указал в маркировке.
Также под запретом оказались вяленые кусочки янтарной рыбки, произведенные компанией «Витязь» (Владимирская область, Россия). В ней обнаружены аналогичные нарушения и недопустимые: сорбиновая кислота в количестве 521,6 мг/кг и бензойная кислота в количестве 877,6 мг/кг.
В Госстандарте отметили, что попали под запрет вяленые палочки судака, от компании «Витязь» (Владимирская область, Россия). Данная продукция не может быть той, за которую себя выдает. Все озвученные виды рыбы запрещено продавать и ввозить в Беларусь с 8 апреля.
Несколько видов вяленой рыбы из РФ запретили продавать в Беларуси. Фото: danger.gskp.by.
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