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Последние новости к вечеру 7 апреля 2025 года

Обзор последних новостей к вечеру 7 апреля 2025 года. Делимся информацией о событиях, произошедших в России и мире за день. Главные моменты 7 апреля — в проекте Новости Mail.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 7 апреля 2025 года.

Путин поздравил Овечкина с историческим рекордом в НХЛ

Источник: РИА "Новости"

Путин направил поздравление капитану «Вашингтона» Александру Овечкину, который стал лучшим снайпером в истории НХЛ. В матче против «Айлендерс» хоккеист забросил 895-ю шайбу и превзошел достижение Уэйна Гретцки.

ВС России освободили Катериновку в ДНР

Источник: РИА "Новости"

Подразделения группировки войск «Запад» освободили населенный пункт Катериновка в ДНР. Также были нанесены удары по позициям ВСУ в Харьковской области и других районах, сообщили в Минобороны.

Песков: Путин поддерживает идею прекращения огня на Украине

Источник: РИА "Новости"

Песков заявил, что Путин поддерживает идею прекращения огня на Украине, однако реализации мешают нерешенные вопросы. Эти факторы, по словам пресс-секретаря президента РФ, «висят в воздухе» и пока не нашли ответа.

Трамп назвал условия отмены пошлин

Источник: AP 2024

Трамп заявил, что США не отменят пошлины, пока сохраняется торговый дефицит с ЕС, Китаем и другими странами. Он добавил, что готов вести дела с КНР, «но они должны решить проблему своего профицита».

В России началась «Монетная неделя» по обмену монет на банкноты

Источник: РИА "Новости"

С 7 по 19 апреля россияне смогут обменять мелочь на купюры в банках и сетевых магазинах без комиссии. В 2024 году в рамках акции было собрано 336 тонн монет.