Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 7 апреля 2025 года.
Путин поздравил Овечкина с историческим рекордом в НХЛ
Путин направил поздравление капитану «Вашингтона» Александру Овечкину, который стал лучшим снайпером в истории НХЛ. В матче против «Айлендерс» хоккеист забросил 895-ю шайбу и превзошел достижение Уэйна Гретцки.
ВС России освободили Катериновку в ДНР
Подразделения группировки войск «Запад» освободили населенный пункт Катериновка в ДНР. Также были нанесены удары по позициям ВСУ в Харьковской области и других районах, сообщили в Минобороны.
Песков: Путин поддерживает идею прекращения огня на Украине
Песков заявил, что Путин поддерживает идею прекращения огня на Украине, однако реализации мешают нерешенные вопросы. Эти факторы, по словам пресс-секретаря президента РФ, «висят в воздухе» и пока не нашли ответа.
Трамп назвал условия отмены пошлин
В России началась «Монетная неделя» по обмену монет на банкноты
С 7 по 19 апреля россияне смогут обменять мелочь на купюры в банках и сетевых магазинах без комиссии. В 2024 году в рамках акции было собрано 336 тонн монет.