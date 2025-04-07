Из грязи в князи: дворник стала моделью благодаря TikTok

В нескольких интервью тайским СМИ Ноппаджит Сомбуонсате рассказала, что около года работала уборщицей на улице и была очень довольна. Она также выразила удивление по поводу внезапного интереса к ней, заявив, что не ожидала такой реакции на свою случайную встречу с Резчиковым.