Из грязи в князи: дворник стала моделью благодаря TikTok

Дворник и мать-одиночка с двумя детьми стала знаменитой моделью благодаря русскому фотографу, который выложил видео с ней в TikTok. Об этом пишет Oddity Central.
Ноппаджит Мин Сомбуонсате заметил фотограф Семен Резчиков в прошлом месяце. 28-летняя девушка выполняла работу по уборке улиц и не заметила, как молодой человек ее фотографирует. Позже парень подошел к Мин, показал ей снимки и восхитился ее естественной красотой. Он снял встречу на телефон, а после опубликовал видео в своем профиле в TikTok.
Ролик быстро стал вирусным. Люди были поражены красотой девушки и хотели узнать о ней больше. Вскоре к Мин стали обращаться представители СМИ и модельные агентства.
В нескольких интервью тайским СМИ Ноппаджит Сомбуонсате рассказала, что около года работала уборщицей на улице и была очень довольна. Она также выразила удивление по поводу внезапного интереса к ней, заявив, что не ожидала такой реакции на свою случайную встречу с Резчиковым.
Позже тайский визажист Чатчай Пеанфапичарт, более известный как Нонг Чат, пригласил Мин поучаствовать в бесплатной фотосессии. Профессиональные снимки девушки снова стали вирусными и сделали ее одной из самых обсуждаемых личностей в Таиланде.
Мин стала моделью для косметического бренда Browit, принадлежавшего Нонг Чат. Также другие бренды и маркетинговые агентства предложили ей сотрудничество. Позже девушка заявила, что увольняется с работы, чтобы сосредоточиться на своей новой карьере.
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