У геронтологического центра «Именлек» в Уфе открылся новый корпус

Здание построили в рамках национального проекта «Демография». Руководитель региона отметил, что, несмотря на наличие в республике учреждений для пожилых людей, потребность в них продолжает оставаться высокой. По его словам, важно создавать условия, позволяющие людям преклонного возраста не просто существовать, а жить полноценной жизнью под государственной опекой.