У геронтологического центра «Именлек» в Уфе открылся новый корпус

В Уфе состоялось открытии нового корпуса геронтологического центра «Именлек» на улице Зорге. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава Башкирии Радий Хабиров.
Здание построили в рамках национального проекта «Демография». Руководитель региона отметил, что, несмотря на наличие в республике учреждений для пожилых людей, потребность в них продолжает оставаться высокой. По его словам, важно создавать условия, позволяющие людям преклонного возраста не просто существовать, а жить полноценной жизнью под государственной опекой.
Глава региона подчеркнул, что многие подопечные центра имеют сложные судьбы, но при этом долгие годы работали на благо республики. Теперь, как заявил Хабиров, настала очередь государства позаботиться о них.
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