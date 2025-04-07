Стали известны даты дней для пересдачи ЕГЭ в 2025 году

Информация опубликована на сайте Федерального института педагогических измерений.
Выпускники, пропустившие экзамен по уважительной причине, смогут пересдать его 3 июля. В этот день можно будет пересдать письменную часть иностранного языка, русский язык, литературу, информатику, физику и химию. А 4 июля будут доступны пересдачи по биологии, географии, базовой и профильной математике, устной части иностранного языка, истории и обществознанию.
Теперь пересдать экзамен можно не только для улучшения результата, но и в случае неудовлетворительной оценки. При повторной сдаче будет учитываться результат второго экзамена, даже если он окажется ниже.