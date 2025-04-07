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Стали известны даты дней для пересдачи ЕГЭ в 2025 году

В Ростовской области стали известны даты пересдачи ЕГЭ в 2025 году.

Источник: РИА "Новости"

Информация опубликована на сайте Федерального института педагогических измерений.

Выпускники, пропустившие экзамен по уважительной причине, смогут пересдать его 3 июля. В этот день можно будет пересдать письменную часть иностранного языка, русский язык, литературу, информатику, физику и химию. А 4 июля будут доступны пересдачи по биологии, географии, базовой и профильной математике, устной части иностранного языка, истории и обществознанию.

Теперь пересдать экзамен можно не только для улучшения результата, но и в случае неудовлетворительной оценки. При повторной сдаче будет учитываться результат второго экзамена, даже если он окажется ниже.